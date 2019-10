Schweiz-kamp er landsholdets største siden VM

- Det er en stor kamp og en vigtig kamp i gruppen. Hele Danmark er opsat på, at vi kvalificerer os til EM, fordi vi har kampe i Danmark ved EM næste år. Det er nok den største kamp for os siden VM.

- I den situation vi er i, så er der bygget op til, at kampen er meget vigtig, og det kan vi lide. Vi vil have vigtige kampe, for det får det bedste frem i spillerne. Hvis vi vinder, så kommer vi til at få endnu flere vigtige kampe, siger Åge Hareide på et pressemøde.

Han får opbakning af anfører Simon Kjær og målmand Kasper Schmeichel, der flankerer landstræneren på pressemødet.

Kampen mod Schweiz kan i sig selv ikke endegyldigt afgøre, om Danmark kommer til EM eller ej, men danskerne er godt stillet med en sejr og tilsvarende dårligt stillet med et nederlag.

Simon Kjær påpeger, at man skal passe på med ikke at lade sig rive med af nerver før den vigtige kamp.

- Det er svært at beskrive, hvor fed sådan en kamp er at spille. Det er en kamp, som rører nogle følelser inde i en, og de følelser finder man ikke ude i en klub.

- Det er vigtigt at bevare roen og ikke glæde sig for meget, for man skal nok komme til at glæde sig, når man står ude på banen, siger anføreren.

Kasper Schmeichel supplerer:

- Det er måske 20 gange i ens karriere, at man får lov til at spille sådan en kamp i Parken. Det er ikke altid, der er udsolgt, og det er ikke altid, at vi spiller i Parken. Så man skal huske at nyde det, siger målmanden.

Åge Hareide er meget hemmelighedsfuld, når han bliver spurgt ind til, hvordan schweizerne skal nedlægges. Han kan dog fortælle, at der ikke bliver tale om en personel eller taktisk revolution sammenlignet med de seneste landskampe.

- Vi er velforberedte, og vi kommer ikke til at lave mange ændringer på vores hold. Vi kender vejen til sejren, og det er tre år siden, at vi tabte til Montenegro. Siden det har vi ikke tabt i ordinær spilletid, og det viser styrken på vores hold.

- Vi satser på vores egne kvaliteter. Vi er gode mod de gode hold, og alle vores spillere løfter sig i de kampe. Vi står godt til at møde Schweiz, siger landstræneren.

Han regner med en sejr over verdensranglistens nummer 11.

- Schweiz er et godt hold, og de har spillere fra de bedste ligaer i Europa, særligt fra Bundesligaen. De har gjort det godt i flere år, så der venter en spændende og hård kamp, men vi forventer en hjemmesejr, siger landstræneren.

Lørdagens kamp begynder klokken 18.