Schumacher vinder mesterskab før skifte til Formel 1

Problemer med det ene hjul betød, at han allerede måtte køre i pitten efter 15 omgange, hvilket sendte ham langt tilbage i feltet. Det spolerede lidt af glæden hos Schumacher.

- Det ville føles langt bedre, hvis jeg havde haft et godt racerløb i dag. Men det var nok.

- For at være ærlig så er jeg lidt overvældet. Jeg forstår ikke rigtig, at jeg har vundet mesterskabet. Der går nok nogle dage, siger han.

18.-pladsen søndag var nok til at sikre ham VM-titlen med et forspring på 14 point til briten Callum Illott.

Tidligere på ugen kom det frem, at Mick Schumacher i 2021 skal køre for Haas, når Kevin Magnussen forlader holdet.

Haas skiller sig også af med Romain Grosjean, der afløses af den 21-årige russer Nikita Mazepin.