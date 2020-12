Schumacher junior bliver Formel 1-kører hos Haas

Formel 1-teamet Haas henter tyske Mick Schumacher ind som ny kører til den kommende sæson.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Det amerikanske team tager efter denne sæson afsked med både Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Men nu er afløserne på plads.

Mandag præsenterede holdet den 21-årige russer Nikita Mazepin, og nu følger den jævnaldrende Mick Schumacher efter.

Tyskeren har generne i orden, eftersom han er søn af et af sportens allerstørste navne, den syvfoldige Formel 1-mester Michael Schumacher. Mick Schumacher har underskrevet en flerårig kontrakt med sit nye hold.

- Jeg er meget glad for at kunne bekræfte Mick Schumacher blandt vores hold af kørere i næste sæson, og jeg ser frem til at byde ham velkommen til teamet, siger teamchef Günther Steiner.

Mick Schumacher kører i øjeblikket i Formel 2-serien, hvor han før sæsonens to sidste grandprixer ligger i spidsen af den samlede stilling.