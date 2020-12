Schumacher fik Formel 1-debut i weekendens første træning

I weekendens første træning indtog et velkendt navn banen, da tyske Mick Schumacher, der er Michael Schumachers søn, fik lov til at overtage Kevin Magnussens bil.

I debuten blev det til en 18.-plads for tyskeren, der sluttede næsten tre sekunder foran den anden Haas-kører Pietro Fittipaldi.

Schumacher skal dog aflevere sædet tilbage til danskeren, der skal køre bilen i resten af den løbsweekend, der formentlig bliver Magnussens sidste i Formel 1-karrieren.

Fittipaldi har som bekendt overtaget efter Romain Grosjean, der var udsat for et voldsomt uheld for to uger siden.

Foruden Schumacher stjal Lewis Hamilton også overskrifterne, da han vendte tilbage efter at være blevet smittet med coronavirus forud for sidste uges løbsweekend i Bahrain.

For Hamilton blev det til en uvant femteplads, der dog skal ses i lyset af, at det var den første træning.

Britens fravær i Bahrain betød, at den unge Williams-kører George Russell overtog det ene Mercedes-sæde for en weekend.

Russell lå længe til at vinde løbet, men i forbindelse med et stop blev der begået fejl i pitten, og det endte med at koste ham sejren.

I denne weekend er han så tilbage i Williams-raceren, der ikke når Mercedes' bil til sokkeholderne. Det kunne også aflæses på resultaterne af første træning, hvor Russell endte på en 16.-plads

Red Bulls Max Verstappen endte forrest, efterfulgt af Mercedes' Valtteri Bottas på 2.-pladsen og Renaults Esteban Ocon lige efter.

Renaults anden kører, Daniel Ricciardo, måtte udgå af træningen, da han havde problemer med bilen. Det er dog uvist, hvad det konkrete problem har været.

Klokken 14.00 dansk tid starter weekendens anden træning, hvor Magnussen er i aktion.