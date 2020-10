Schöne-agent: Genoas sportsdirektør har frosset ham ude

Lasse Schöne er ikke blandt de 25 registrerede spillere for Genoa til sæsonen. Hans agent kritiserer klubben.

Onsdag aften indsendte den italienske fodboldklub Genoa listen på de 25 spillere, som klubben vil benytte i første halvdel af sæsonen.

Danske Lasse Schönes navn var modsat landsmanden Lukas Lerager ikke på listen, og det har fået hans agent op i det røde felt.

Schönes agent, Revien Kanhai, siger til det hollandske fodboldmedie Voetbal International, at det er klubbens sportsdirektør, Daniele Faggiano, som vil fryse danskeren ud af klubben stik mod alle aftaler.

- Cheftræneren indikerede, at han ønskede at bruge Lasse i startopstillingen, men sportsdirektøren er af en anden mening, siger Revien Kanhai til mediet.

Ifølge ham havde den 34-årige danske midtbanespiller af sportsdirektøren fået at vide, at nyindkøb på hans plads nok gjorde vejen til startopstillingen svær.

For en uge siden meddelte Schöne dog klubben, at han gerne ville blive og kæmpe for sin plads, og det mente Faggiano og en anden direktør var en god plan.

Derfor kom det også som et chok for danskeren, da hans navn ikke figurerede på listen over de 25 spilleberettigede til Serie A-kampene.

- Sent i aftes (onsdag, red.) hørte vi, at sportsdirektøren ikke har registreret ham i truppen, forklarer agenten.

- Lasse tog derefter kontakt til trænerteamet, der fortalte, at de gerne ville have ham med, men at sportsdirektøren ville det anderledes.

Den erfarne midtbanedirigent spillede i sidste sæson 34 af 38 Serie A-kampe for Genoa, der klarede frisag i bundstriden.

Revien Kanhai lægger ikke skjul på, at han er alt andet end tilfreds med sportsdirektørens ageren, som han kalder "skandaløs".

Genoa-truppen har været ramt af et stort udbrud af coronasmitte, hvor både Schöne og Lukas Lerager har været blandt 17 smittede spillere.

Lasse Schöne har tidligere været rygtet retur til Ajax i Holland, men nu ser det ud til, at han i stedet skal kigge på fra tribunen i sin italienske klub den kommende tid.