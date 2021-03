Scholz letter på hatten: Brøndby får slet ikke nok kredit

Midtjydernes Alexander Scholz, der selv var med til at spille 0-0 mod FC København søndag aften, letter på hatten for Brøndbys niveau.

- Jeg tænker bare, at de er gode. De får slet ikke nok kredit for det, de gør. Da vi mødte dem, synes jeg, vi var heldige med at vinde, siger han med henvisning til FCM-sejren på 1-0 over Brøndby i slutningen af februar.

Siden det opgør har FC Midtjylland tabt to kampe og spillet en uafgjort i ligaen, mens Brøndby har hentet syv point af ni mulige.

Holdet vandt 2-1 hjemme over FC København og fulgte søndag op med at feje OB af banen med 3-0.

- Jeg synes virkelig, det er et godt hold. De er gode taktisk, og de er kompakte. Jeg forventer, at de kommer til at være med helt frem til slut, siger Alexander Scholz.

Brøndbys præstationer får dog ikke forsvarsprofilen til at tvivle på mesterskabet.

- Personligt tænker jeg kun på at blive mester, og lige nu har vi et lille hul, der skal lukkes. Det er det, vi jagter, siger Alexander Scholz.

FCM-træner Brian Priske gider ikke bruge kræfter på andre end midtjyderne selv.

- Det var en flot sejr igen i dag (Brøndbys sejr over OB søndag, red.), kan jeg forstå. Men jeg bruger ikke tid på dem. Jeg ved, at vi er stærke nok til at vinde mesterskabet, hvis vi får vores kvalitet ind og holder fokus på os selv. Det er der, mit fokus ligger.

- Brøndby, FCK og AGF kan jeg ikke bruge til ret meget. Vi har nok at gøre med at finde vores niveau igen. Vi søger stadig lidt efter det, siger Priske.

Søndag venter sidste runde i Superligaens grundspil, når alle holdene spiller klokken 17.

Herefter bliver ligaen delt i to, og de seks bedste hold skal møde hinanden to gange i mesterskabsspillet.