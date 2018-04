Schmeichel udgår med skade i Leicester-skuffelse

Burnley vandt 2-1 hjemme over Leicester og cementerede dermed, at London-klubben lige nu er den bedste klub af de næstbedste.

Med sejren konsoliderede Burnley nemlig syvendepladsen med 52 point efter 33 kampe. Det er ni point mere end Leicester på ottendepladsen.

Med fem spillerunder tilbage ser det dermed ikke ud til, at Leicester og landsholdsmålmand Kasper Schmeichel skal spille europæisk fodbold i næste sæson.

Det kan Burnley stadig håbe på, men det kræver, at enten Chelsea, Manchester United eller Tottenham vinder FA Cuppen.

Det skyldes, at de tre tophold ser ud til at kvalificere sig til Europa ved at ende i toppen af ligaen.

Hvis Southampton, som er den fjerde og sidste semifinalist i FA Cuppen, vinder den prestigefyldte pokalturnering, så tager holdet pladsen i Europa, og så giver syvendepladsen ingenting.

Burnley kom bedst fra start i lørdagens opgør mod Leicester.

Allerede efter seks minutter scorede Burnley-angriberen Chris Wood til 1-0, efter at Schmeichel havde reddet i første omgang. Returen røg dog lige ud til Wood, som havde nemt ved at sætte bolden i tomt net.

I optakten til målet hang Leicester-backen Benjamin Chilwell i venstre side og ophævede den offside, Wood ellers havde befundet sig i.

Tre minutter senere fordoblede Burnley-stopperen Kevin Long føringen på et hovedstød efter et hjørnespark.

Leicester-angriberen Jamie Vardy reducerede til 1-2 efter 72 minutter, men tættere på point kom holdet ikke.

Schmeichel udgik med en skade efter 86 minutter, da han stødte ind i Burnley-spilleren Ashley Barnes, og ind kom reservekeeperen Ben Hamer.

Det er endnu uvist, hvor slem skaden til Schmeichel er.

I kampen for at undgå nedrykning snuppede Huddersfield en særdeles vigtig 1-0-sejr hjemme over Watford.

Det var Huddersfields danske landsholdsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen, som leverede en smart assist, som Tom Ince udnyttede til at score til 1-0 i overtiden.