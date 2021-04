Schmeichel slår Messi i antal ligakampe de seneste ti år

Det er ikke mange, der er i stand til at overgå Lionel Messi, når det kommer til rekorder. Men Kasper Schmeichel slår argentineren i en ny optælling, der handler om loyalitet over for den samme klub.

I den periode har Schmeichel spillet flest kampe for den samme klub, hvis man kun tæller spillere, der optræder i en af top-5-ligaerne i Europa.

Schmeichel er noteret for 372 kampe for Leicester, mens Messi har spillet 340 kampe for FC Barcelona. Optællingen er foretaget af Cies Football Observatory.

Siden 19. april har både Schmeichel og Messi allerede spillet to kampe mere, men de kampe ligger ikke inden for undersøgelsens periode.

Manchester United-keeperen David De Gea er nummer tre på listen med 337 kampe.

I hele verden er der faktisk kun en enkelt spiller, der overgår Schmeichel ifølge Cies-talknuserne. Det er den uruguayanske keeper Sebastian Viera fra klubben Junior FC i Colombia. Han er noteret for 395 ligakampe.

I Danmark er Lyngby-spilleren Lasse Fosgaard den spiller med flest kampe for den samme klub. Han har spillet 238 kampe for Lyngby, som i den tiårige periode også har været at finde i den næstbedste række.

AaB-backen Jakob Ahlmann er toer på listen med 216 kampe, mens FC Midtjylland-stopperen Erik Sviatchenko er nummer tre med 188 kampe.

Cies har lavet optællingen i 35 ligaer og blandt 540 klubber verden over. Spillerne skal fortsat være aktive for at være med på listen, og de kan godt have spillet lavere end landets bedste række.