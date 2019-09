Schmeichel om bizar bane: Kun kridtstregerne betyder noget

Kasper Schmeichel har lagt mærke til omgivelserne og minder om en udekamp i Portugal for en del år tilbage.

- Det har vi jo faktisk prøvet i Braga. Der var en rimelig stor klippe på den ene side. I sidste ende er det bare en fodboldbane.

- Så er det sådan set ligegyldigt, hvad der er rundt om fodboldbanen. For os er kridtstregerne det eneste, der betyder noget, siger Schmeichel.

I samme øjeblik, som han siger den sætning, bliver Leicester-keeperens ord overdøvet af et fly i luften.

- Det kan være, at der letter et fly i ny og i næ. Men det er charmen ved fodbold, siger Schmeichel med et smil.

- Man kommer rundt mange steder, og jeg havde ikke regnet med at komme til Gibraltar. Fodbolden har taget mig rundt i mange forskellige lande, og det er et fint sted, siger han.

For Jon Dahl Tomasson, den vikarierende landstræner, handler det kun om at vinde kampen og gerne stort.

- Udgangspunktet er at vinde kampen, og derefter kan vi bygge på. Vi skal spille med stor energi og overfalde dem.

- De skal stresses, i og med de spiller på et lavere niveau til dagligt. Individuelt er de ikke lige så gode som vores spillere, siger Tomasson.

Med til kampen er der ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) 750 danske fans, og de vil fylde hele den ene langside på det lille stadion med plads til få tusinde tilskuere.

- Jeg er stolt over at være dansker, og jeg stolt over, at der kommer så mange og støtter os torsdag, siger Tomasson.

Han påpeger også, at det kan være en fordel at tabe bolden i løbet af kampen, så presspil og hurtige omstillinger kan straffe hjemmeholdet.

- Vores kreative spillere skal præstere godt. Men det er også vigtigt, at vi mister bolden nogle gange. Nogle gange er det godt at begå fejl. Hvorfor er det tilfældet?

- Fordi så kan vi vinde den hurtigt tilbage. Det har vi trænet på, bemærker Tomasson.

En fare kan også være, at Danmark kan risikere at undervurdere modspillerne. Men det regner Tomasson ikke med.

- Det er ret nemt. Se på de to spillere, siger Tomasson og peger på Schmeichel og Simon Kjær, som også er med på onsdagens pressemøde.

- Se på resten af vores hold. De er topprofessionelle spillere, de er vant til den slags kampe. Vores kultur handler om at vinde kampe, og det har vi gjort i flere år, siger Tomasson.

Simon Kjær mener, at man skal have respekt for Gibraltar, som godt kan overraske.

- Det er jo charmen ved fodbold. Det er ikke altid bare ligetil. Hvis vi går ind til kampen med den rette mentalitet og rette indstilling, så er vi et langt bedre fodboldhold.

- Så skal vi nok klare den, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Kjær.