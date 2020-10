Schmeichel og co. slår Athen og ræser mod knockoutfasen

Topscorer Jamie Vardy udnyttede sin store rutine til at trække et straffespark efter et kvarter, da han alene med den græske keeper tog et træk, som var endt ude over baglinjen.

AEK-målmanden kom alligevel stormende ud i Vardy, der faldt til jorden og fik tilkendt et straffespark, som han selv eksekverede til 1-0.

Fem minutter før pausen øgede Hamza Choudhury til 2-0, da et indlæg fløj hele vejen gennem grækernes straffesparksfelt, hvor midtbanespilleren sparkede bolden i nettet.

Fem minutter inde i anden halvleg reducerede AEK's svenske angriber Muamer Tankovic til 1-2. Bolden blev løftet over Leicester-forsvaret til den indskiftede angriber, der vendte rundt og lagde bolden mellem benene på Schmeichel i gæsternes mål.

Bortset fra scoringen tog den danske landsholdskeeper sig fint af de få chancer, som hjemmeholdet tilspillede sig. Blandt andet et hovedstødsforsøg midtvejs i første halvleg.

Leicesters Cengiz Under var efter godt en times spil tæt på at gøre det til 3-1, men hans afslutning ramte træværket.

Sejren betyder, at Leicester har seks point efter de to første kampe i gruppe G.

Portugisiske Braga har ligesom Leicester seks point, efter at holdet torsdag vandt med 2-1 ude over ukrainske Zorya, der ligesom AEK Athen har nul point.

I gruppe L har Robert Skov og Hoffenheim også sat kursen mod forårets 16.-delsfinaler med seks point for to kampe. Torsdag blev belgiske Gent på udebane slået med 4-1.

Robert Skov spillede hele kampen for de tyske gæster, mens Jacob Bruun Larsen sad på bænken.

Hoffenheim topper gruppen med seks point foran Røde Stjerne og Slovan Liberec med hver tre point. Gent har nul point på sidstepladsen.