Schmeichel jubler over Bakus varme: Slipper for at fryse

De tropiske vejrforhold passer målmand Kasper Schmeichel godt, fortæller han i en munter tone.

- Det bliver dejligt ikke at stå at fryse. Det er nok mere markspillerne, som kommer til at mærke effekten af det.

- Men mange af dem har spillet i meget varme lande, så det er ikke første gang, de har prøvet det, siger Kasper Schmeichel på et pressemøde efter at have inspiceret af kampbanen, men før træningen i den aserbajdsjanske gryde.

Det danske landshold ankom til Baku torsdag aften og vil have haft cirka to døgn til at akklimatisere sig, når lørdagens kvartfinale begynder.

Ifølge anfører Simon Kjær har man haft respekt for vejrforholdene i forberedelserne til kampen.

- Varmen kan godt få en betydning i løbet af kampen, men vi er forberedt på det og skal have drukket nok væske og spist de rigtige ting.

- Selvfølgelig har vi haft fokus på det, men det kommer ikke til at fylde mere end det, og forholdene er ens for begge hold, siger han.

Kasper Hjulmand forventer, at varmen kan give flere rolige perioder i en kamp mellem to hold, der ellers elsker at spille med høj intensitet.

- Varmen betyder helt sikkert noget. Vi skal sætte til med de højintense aktioner på de rigtige tidspunkter. Både vi og tjekkerne er nogle af dem, som har fyret den mest af under de første kampe, kan vi se på tallene.

- Vi skal sørge for ikke at spille i et jævnt tempo i hele kampen, men at det bliver mere op og ned i tempo.

- Det betyder ikke, at vi skal være mindre aggressive eller mindre direkte, når vi vinder boldene, men det kan godt betyde noget for nogen af spillets faser, siger landstræneren.

Også fra tjekkisk side har man fokus på varmen i Baku. Det er altafgørende at have helt styr på væskebalancen, siger landsholdsanfører Vladimír Darida.

- Vi kom til Baku to døgn før kampen, og det bør være nok tid til, at vi akklimatiserer os.

- Vi kommer til at drikke rigtig meget for hele tiden at være hydrerede. Det er ikke lette forhold, men det er ens for begge hold, så det bliver svært at få en fordel på det parameter, siger Darida.

Foruden de høje temperaturer er luftfugtigheden også højere i Baku, end de fleste spillere er vant til fra deres dagligdag i Vesteuropa.