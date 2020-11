Schmeichel har ondt af Island: Vi har prøvet det samme

Så udlignede Ungarn til 1-1, og i overtiden indkasserede islændingene endnu et mål, så det endte med et nederlag. Dermed glippede næste års EM for Island.

Søndag aften skal Island forsøge at rejse sig i Nations League-kampen mod Danmark i Parken.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel sammenligner Islands EM-skuffelse med Danmarks samlede 3-4-nederlag til Sverige i november 2015.

Dengang missede Danmark EM i 2016 og stod tilbage med en tom fornemmelse og længe til næste kamp.

Island har en fordel i at skulle spille en kamp kort efter nedturen, mener Schmeichel.

- Hvis det havde været mig, så ville jeg ud på banen så hurtigt som muligt og få spillet en kamp og få gjort det godt igen og få en god følelse tilbage.

- Jeg kan sætte mig ind i det i den forstand, at vi tabte til Sverige efter playoffkampe. Og det, jeg allermest havde lyst til, var at komme ud og spille så hurtigt som muligt igen.

- Jeg kan forestille mig, at de er topmotiverede for at komme ud og slutte af for deres landstræner på en rigtig god måde, siger Schmeichel.

Leicester-keeperen henviser til, at Erik Hamrén har meddelt, at han efter Islands kampe mod Danmark og England træder tilbage som landstræner.

Selv har Schmeichel stået i venteposition på grund af strikse britiske coronaregler, der betød, at han og seks øvrige spillere fra engelske klubber missede onsdagens sejr på 2-0 over Sverige i en testkamp.

- Det er dejligt at være tilbage. Det har selvfølgelig været nogle uvisse dage, men det er dejligt at være hjemme i Danmark. Og jeg glæder mig til træning og de kommende kampe, siger han.

- Jeg missede en landskamp, som jeg rigtigt gerne ville have spillet. Der sker en masse ting i verden, som vi ikke rigtigt har kontrol over, og vi må leve under de omstændigheder og regler, der bliver sat.

- Jeg er bare glad for, at der er fundet en løsning, og at vi kan være med igen, siger målmanden.

Danmarks kamp mod Island fløjtes i gang søndag klokken 20.45.