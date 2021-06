Schmeichel griber mikrofonen i EM-sang: Langtfra første gang

- Det var en sjov oplevelse at indspille sangen, siger Kasper Schmeichel tirsdag på et pressemøde, hvor han er flankeret af landsholdskollegaen Thomas Delaney.

- Delaney har oplevet mig synge før, det er ikke første gang, jeg har stået med mikrofonen. Det er sjovt at prøve noget andet end fodbold og opleve en anden verden og se, hvordan den fungerer.

- Vi fik muligheden for at synge, og jeg tænkte "hvorfor ikke?". Vi må se, om det var noget værd, siger Kasper Schmeichel.

Målmandens far, Peter Schmeichel, har tidligere også bevæget sig ud i musikkens kunst, da han før EM i 1996 udgav det knap så store hit "We can do it again" sammen med Gry Trampedach.

I dette års EM-sang får også Pierre-Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen lov til at synge dele af teksten alene, mens resten af truppen periodevist agerer kor.

Thomas Delaney har ikke hørt, hvordan Schmeichel og resten af trioen har gjort det i indspilningslokalet, men han har store forventninger til keeperen.

- Jeg har ikke hørt, hvordan det lød, for det var ikke hele truppen, som var afsted til indspilningen. Men jeg har kørt Kasper synge før til forskellige arrangementer.

- Han plejer ikke at være bange for at give den gas, og jeg forventer da også i en video, at vi får hans solo at se. Men jeg har ikke hørt resultatet, siger Thomas Delaney.

Teksten til den nye EM-sang er i modsætning til Alphabeats andre sange skrevet på dansk. Forsanger Stine Bramsen lover, at fodboldsangen er nem at synge med på.

- En EM-sang skal være super umiddelbar, og alle skal kunne synge med, når de har hørt den to gange. Og i Alphabeat har vi aldrig været bange for at gå efter det catchy omkvæd, så man kan huske den med det samme, siger hun.