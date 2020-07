Schmeichel før United-brag: Den slags man stræber efter

Der er en plads i Champions League på spil, når Leicester søndag møder Manchester United i sidste runde af Premier League.

Kun et enkelt point adskiller de to klubber i et tæt kapløb om at slutte i top-fire.

Med en sejr på eget græs vil målmand Kasper Schmeichel og resten af Leicester-mandskabet gå forbi United og slutte sæsonen på enten tredje- eller fjerdepladsen.

- Hvis vi var blevet tilbudt denne mulighed før sæsonen, så havde vi taget imod det. 100 procent.

- Det er den her slags kampe, man ønsker at spille, siger Schmeichel til klubbens hjemmeside.

Danskeren har i løbet af ugen tydeligt kunne mærke på sine holdkammerater, hvad der er på spil.

- Man kan se det til træning. Alle ser frem til det. Alle er klar til at komme i gang, siger han.

På det seneste har Leicester leveret svingende resultater. Tidligere på året var holdet helt oppe på andenpladsen. Dengang havde Leicester et forspring på 14 point til United.

- Når man ser på vores form over hele sæsonen, så vil der være udsving, for vi har et ungt hold. Men vi står nu i en utrolig situation.

- Vi kan ikke bruge form til at forudsige, hvordan kampen bliver. Det er som en pokalfinale for os, siger Schmeichel.

I 2016 vandt Leicester overraskende det engelske mesterskab, og Schmeichel minder om, at klubben ikke har samme økonomi som de øvrige hold i toppen af tabellen.

- Se lige på de muligheder, vi har foran os. Mere kan vi ikke bede om.

- Vi har på papiret ikke en størrelse og en økonomi, der gør os i stand til at konkurrere med Manchester United og Chelsea. Men det gør vi - så det er virkelig positivt, siger den danske målmand.

Mens Liverpool for længst har sikret sig det engelske mesterskab, og Manchester City slutter på andenpladsen, så er det tæt i feltet bagved.

Manchester United har 63 point på tredjepladsen, Chelsea har også 63 point, mens Leicester indtager femtepladsen med 62 point.

Chelsea møder søndag Wolverhampton, der på sjettepladsen har 59 point.

Samtlige kampe i sidste spillerunde fløjtes i gang søndag klokken 17.