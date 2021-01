Schmeichel fejrer stort jubilæum i Leicester med sejr

Den danske landsholdskeeper fejrede sit flotte jubilæum med en sejr på 2-0 i Premier League hjemme over Southampton.

Kasper Schmeichel spillede lørdag aften sin kamp nummer 400 for Leicester.

United har på førstepladsen 36 point efter 17 kampe, mens Leicester følger lige efter med 35 point efter 18 kampe.

Den offensive midtbanespiller James Maddison scorede Leicesters første mål efter 37 minutter fra en spids vinkel.

I overtiden øgede Leicesters midtbanespiller Harvey Barnes til slutresultatet 2-0 efter et kontrastød, da Southampton skulle satse med mange folk fremme for at fremtvinge en udligning.

Southampton-spilleren Stuart Armstrong var inden da yderst tæt på en scoring. Efter 73 minutter kunne Armstrong have udlignet, men måtte se sit flotte langskud ramme overliggeren med et brag.

Stopperen Jannik Vestergaard var ikke med for Southampton på grund af en skade.

Southampton, som har været en af sæsonens store overraskelser, er fortsat godt placeret i rækken. Holdet er nummer otte med 29 point efter 18 kampe.