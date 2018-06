Schmeichel får erfaren forsvarskollega i Leicester

30-årige Evans har spillet næsten 250 kampe i Premier League og har spillet de seneste tre år i West Bromwich, der rykkede ned og skal spille næste sæson i Englands næstbedste række.

- Jeg håber, jeg kan give meget til holdet og klubben. Det er et godt sted at spille fodbold. Fansene står virkelig bag holdet, og spillerne er fantastiske. Det er alle de faktorer, der fik mig til at skrive under med denne fodboldklub, siger Evans til Leicesters hjemmeside.

Leicesters manager, Claude Puel, siger, at Evans kan bringe en masse til holdet, og han er glad for at byde ham velkommen i klubben.

- Jonny er en spiller med stor erfaring i Premier League, og at have ham som en del af vores hold er en fantastisk nyhed for klubben. Han ved præcis, hvad det kræver, han er en vinder og en leder.

Evans spillede ni år i Manchester United, hvor han de første år var udlånt til Royal Antwerpen og Sunderland. I 2015 skiftede han til West Bromwich.

Han debuterede på det nordirske landshold i 2006 og har spillet 70 landskampe.

Leicester sluttede sæsonen på niendepladsen i Premier League.