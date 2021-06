Schmeichel er lykkelig over udsigt til flere tilskuere

- Det er jo super. Så mange som muligt. Så længe det er sikkert, så håber jeg på så mange som muligt, siger Schmeichel.

Til den første kamp mod Finland, som spilles lørdag, er planen dog at spille foran de tidligere tilladte 15.900 tilskuere, da det er for sent at få de ekstra 9100 ind på stadion, med alt hvad det indebærer.

- Hvis vi kan få 25.000 i Parken, er vi lykkelige over det. Vi ville være lykkelige over bare 5000, for når man har spillet over et år uden tilskuere, så gør det mindste antal tilskuere en kæmpe forskel, siger keeperen.

Schmeichel har i det forgangne års tid udnyttet, at hans ordrer ude på banen kunne høres af samtlige medspillere. Det vil det ikke kunne på samme måde med så mange tilskuere.

- Mit spil har ikke ændret sig på grund af det. Det er noget, jeg altid har gjort. I har bare kunnet høre det nu. Det har været forskellen.

- Med potentielt 25.000 tilskuere inde på stadion er der ikke den samme mulighed for kommunikation.

- Men lige så hurtigt du bliver vant til at spille uden tilskuere, lige så hurtigt bliver du vant til at spille med tilskuere igen. Vi falder bare ind i de gamle rutiner, selv om der er meget larm, siger Schmeichel.

Reservekeeperen Frederik Rønnow tager også imod de ekstra mange tilskuere med jubel.

- Det er vi sindssygt glade for. Det bliver kæmpe stort. Da der var 7000-8000 på Brøndby Stadion, gav det en hel anden energi. Det var noget andet.

- De fleste af os har slet ikke spillet for tilskuere endnu det seneste halvandet år. Så at skulle spille med 25.000 i ryggen betyder sindssygt meget for os, siger Rønnow.

Han påpeger, at det ikke kun er de danske EM-spillere, der kan glæde sig, men alle de danske fodboldfans.

- Det betyder også for hele befolkningen, at vi lige pludselig kan gå fra sidste års aflysning af EM til at stå her med udsigt til 25.000 på lægterne.

- Det dufter sgu af noget for første gang i lang tid. Det er glædeligt for alle, siger Rønnow.