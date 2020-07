Schmeichel dummer sig i Leicesters nedsmeltning

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel spillede en uheldig rolle, da han med et skidt udspark var med til at starte Leicesters nedtur.

Bournemouth med Philip Billing på holdet i anden halvleg vendte 0-1 til 4-1, og nederlaget betyder, at Leicester på fjerdepladsen mandag kan blive overhalet af Manchester United, som har et point mindre.

I bunden får Bournemouth en livline og har nu 31 point for 35 kampe. Der er tre point op til Watford på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Leicester var favorit til søndagens udekamp og havde som sædvanlig Kasper Schmeichel med fra start.

Danskeren så midtvejs i første halvleg holdkammerat og ligatopscorer Jamie Vardy bringe Leicester på 1-0, da han fulgte op på en tilfældig returbold i feltet.

Leicester så egentlig ud til at være i fin kontrol og med kurs mod tre point mod et relativt uinspirerende hjemmehold. Men så gik det galt.

Schmeichel sendte efter 64 minutter et målspark direkte ind i holdkammeraten Wilfred Ndidi. Callum Wilson samlede bolden op og blev nedlagt i feltet af Ndidi. Straffespark.

En sikker scoring fra 11-meterpletten fra Junior Stanislas bragte balance i regnskabet, og så faldt korthuset ellers sammen for Leicester.

Bare to minutter senere slap Dominic Solanke igennem og sendte den under Schmeichel, som med lidt mere held havde reddet forsøget.

I samme sekvens blev den tyrkiske forsvarsspiller Caglar Söyüncü udvist for at sparke Wilson, mens de to væltede rundt i Leicester-nettet.

Endnu værre blev det med otte minutter igen, da et selvmål af Jonny Evans gjorde det til 3-1, før et sent mål af Solanke fuldendte Leicesters nedtur.