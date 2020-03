Schmeichel drømmer om en sidste kamp under Hareide

Med kontraktudløb denne sommer kommer Danmarks norske landstræner, Åge Hareide, dermed ikke til at stå i spidsen for holdet til det EM, som han kvalificerede holdet til.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har allerede ansat Kasper Hjulmand til at tage over som landstræner fra denne sommer.

At Hareide ikke får lov til at få EM med, ærgrer landsholdsmålmand Kasper Schmeichel. Han mener, nordmanden havde fortjent det som afslutning på sine fire år i spidsen for Danmark.

- I sport plejer man ikke at bruge ordet "synd", fordi man får, hvad man fortjener, men det her er et af de tilfælde, hvor man ikke får, hvad man fortjener. Hvor man virkelig kan sige, at det er synd, siger Kasper Schmeichel til dr.dk.

- Det Åge har gjort for dansk fodbold, kan vi ikke takke ham nok for, slår Schmeichel fast.

Lige nu ligger stort set hele fodboldverdenen stille som følge af coronavirusudbruddet, som især i Europa har været på voldsomt fremtog de seneste uger.

Derfor har Danmark også måttet se testkampene mod Færøerne og England i marts blive aflyst. Og landskampe de kommende måder er ikke lige på tegnebrættet.

Alligevel går Schmeichel med en stille drøm om, at Åge Hareide kan få en mere værdig afsked, end den han har udsigt til nu.

- Jeg håber, det er nok en drøm mere end et håb, at man på en eller anden måde kan nå at spille en landskamp, før hans kontrakt løber ud, så vi kan sige ordentlig tak og give den afsked, han fortjener, lyder det fra Schmeichel til dr.dk.

Åge Hareide kvalificerede også Danmark til VM i 2018, hvor holdet tabte efter straffesparkskonkurrence i ottendedelsfinalen til de senere finalister fra Kroatien.