Kasper Schmeichel og co. har ikke spillet en kamp siden marts. (Arkivfoto)

Schmeichel: Hjemmeskole giver mere travlhed end træning

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nok at se til, selv om han på grund af coronavirus ikke kan træne sammen med holdkammeraterne i Leicester City.

Målmandens familie holder ham fuldt beskæftiget. Det siger han i et interview på Leicesters hjemmeside, da han sammen med den tidligere engelske landsholdsmålmand Peter Shilton svarer på, hvordan det er at skulle blive hjemme.

- For at være ærlig, har det været okay. Det er selvfølgelig mærkeligt, men jeg vil ikke klage. Det har givet mig en helt ny oplevelse, som jeg har aldrig har prøvet før. Jeg tror aldrig, jeg har været hjemme i så lang tid.

- Jeg har taget mig af børnene, så jeg har haft travlt. På grund af hjemmeskole har jeg formentlig været mere travl, end når vi træner, men jeg prøver at omfavne det og få det bedste ud af det, siger Kasper Schmeichel.

Selv om målmanden skal vikariere som lærer for børnene Max og Isabella, sørger han også for at holde formen ved lige, så han er klar, hvis Premier League-sæsonen genoptages.

- Jeg holder mig i form på min cykel og med fitnessbaseret træning, men jeg bor i en lejlighed, så jeg har ikke en have, hvor jeg kan gå ud og spille fodbold, så den del er lidt vanskelig.

- Jeg prøver at forblive aktiv, og at løbe rundt efter to børn hele dagen vil holde de fleste i gang, siger landsholdsmålmanden.

Han spillede sin seneste kamp 9. marts, da Leicester vandt 4-0 over Aston Villa.