Schalke smadrer Hoffenheim og afslutter et års pinsler

Amerikaneren Matthew Hoppe scorede hattrick for Schalke, der samtidig rykker væk fra sidstepladsen.

Schalke 04 hentede lørdag den første sejr i Bundesligaen i næsten et år, da Hoffenheim blev slået med 4-0.

Efter 30 i kampe i træk uden en eneste sejr kunne arbejderklubben fra Ruhr-distriktet lørdag tangere Tasmania Berlins kedelige rekord på 31 kampe uden sejr fra 1965/66-sæsonen.

Sidste gang Schalke vandt et opgør i Tysklands bedste række var 17. januar 2020.

I de første 40 minutter af lørdagens kamp var der heller ikke meget, der tydede på, at Schalke skulle tage alle tre point mod Hoffenheim.

Gæsterne belejrede i perioder Schalkes straffesparksfelt, og det var flere gange tæt på at udløse en føring.

Ralf Fährmann, der var foretrukket i målet frem for danske Frederik Rønnow, leverede flere fine redninger, hvilket var medvirkende til, at Schalke kunne tage føringen et par minutter før pausen.

Schalke slog en hurtig kontra, hvor bolden endte hos 19-årige Matthew Hoppe. Med et elegant vip sendte angriberen bolden i en blød bue over Oliver Baumann i Hoffenheim-målet.

Gæsterne kunne med god grund føle sig en smule snydt, da en Schalke-forsvarer ramte bolden med hånden i sekvensen, der førte frem til åbningsmålet.

Godt ti minutter inde i anden halvleg øgede hjemmeholdet til 2-0, og igen var det Matthew Hoppe, der lynede.

Ligesom ved 1-0-målet blev han spillet fri af Amine Harit, og med et skarpt træk kom han fri af Hoffenheim-keeper Baumann og sparkede bolden ind i det tomme mål.

Fem minutter senere var Harit og Hoppe igen på spil, da Matthew Hoppe øgede til 3-0. Amine Harit gjorde det senere til slutresultatet 4-0.

Før kampen havde Schalke i 14 ligakampe i denne sæson blot scoret otte gange. Med lørdagens tre scoringer er Matthew Hoppe nu holdets topscorer.

Ingen danskere kom i aktion i opgøret. Robert Skov var ikke med i truppen for Hoffenheim på grund af en muskulær skade, mens Jacob Bruun Larsen sad på bænken.

Med sejren rykker Schalke forbi Mainz, der nu indtager sidstepladsen med seks point. Schalke har syv point. Bo Svensson debuterede lørdag som træner for Mainz, der tabte til Eintracht Frankfurt.