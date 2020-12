Schalke forlænger forfærdelig stime i bundkamp

Den tyske storklub Schalke 04 er nu bare to kampe fra at tangere rekorden for flest kampe i træk uden sejr i Tysklands bedste række.

Den rekord tilhører Tasmania Berlin, der i 1965/66-sæsonen ikke vandt i 31 ligakampe i træk. Schalke kom lørdag op på 29, da hjemmekampen mod Arminia Bielefeld blev tabt med 0-1.