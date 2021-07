Savnet Eriksen har beholdt sin plads i EM-holdets madsal

Den tomme siddeplads er med til at minde landsholdsspillerne om, at de også spiller for Christian Eriksen, fortæller Pierre-Emile Højbjerg.

- Vi savner ham helt vildt i lejren. Jeg og nogle andre sad ved bord med ham, og hans plads er der stadigvæk. Så på den måde mangler han hver dag, men han er heldigvis stadigvæk med os.

- Vi har også sagt, at vi spiller for ham, og han skal også blive ved med at vide, hvor meget han betyder for os. Det er virkelig ærgerligt, at sådan en profil og personlighed ikke er med os. Det er et tab for os, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Ud over fraværet af Eriksen i sociale sammenhænge på det danske EM-landshold, mangler han også på banen.

Han er en af den slags spillere, men altid får noget godt ud af at give bolden til, påpeger Højbjerg.

- Det tager noget fra holdet, når det spidser til, at vores bedste spiller eller stjernespiller ikke er der, så man kan læne sig op ad ham i pressede situationer.

- Han har kvalitet til at kunne ændre en kamp i løbet af et spark, en aflevering eller et moment. Det savner vi.

- Han er en af lederne og en af de spillere, som mange ser op til, siger Pierre-Emile Højbjerg.

I Christian Eriksens fravær har Danmark tabt til Belgien og slået Rusland i EM-gruppespillet, før det blev til en 4-0-sejr over Wales i ottendedelsfinalen. På lørdag skal Danmark møde Tjekkiet i kvartfinalen i Baku.