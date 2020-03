Sara Slott overvejer karrierestop efter OL-udsættelse

Hækkeløberen Sara Slott Petersen kan have deltaget ved et OL for sidste gang, og karrieren kan snart være forbi.

Det kan blive konsekvensen af, at det tirsdag blev besluttet at udsætte OL fra sommeren 2020 til engang i 2021. Således havde Slott udset sig sommerens OL til at være hendes sidste store mesterskab.