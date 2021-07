Sara Slott løber sig i OL-semifinalen

Det skete med en tredjeplads i sit indledende heat natten til lørdag dansk tid.

På forhånd vidste danskeren, at de fire bedste fra heatet var garanteret adgang til semifinalerne, der løbes på mandag. I tillæg ville også de fire bedste tider fra løbere, der ikke kom i top-4 i deres indledende heat, blive belønnet med en semifinaleplads.

Danskerens heat var tæt til det sidste, og der var ikke råd til at spare på kræfterne på de afsluttende meter.

Danskeren formåede akkurat at overhale en jamaicansk konkurrent, så danskeren blev nummer tre med en margin på 0,01 sekund til fjerdepladsen - siden blev jamaicaneren dog diskvalificeret, og så var Sara Slotts margin ned til fjerdepladsen pludselig 0,19 sekunder, mens der var over et sekund ned til den mere problematiske femteplads.

På tværs af de fem indledende heats satte Sara Slott den 16.-bedste tid, da hun brugte 55,52 sekunder på at tilbagelægge distancen.

Danskerens heat blev vundet af amerikaneren Sydney McLaughlin, der er storfavorit i disciplinen, som hun satte verdensrekord i for en måned siden.

Sara Slotts karriere toppede ved OL i 2016, da hun vandt sølv i Rio. Forud for OL i Tokyo har hun proklameret, at legene vil være hendes sidste konkurrence på løbebanen. Foreløbig er hendes karriere altså blevet forlænget med yderligere lidt over to døgn.

Det første af de tre semifinaleheats på mandag bliver løbet klokken 13.35 dansk tid. De kæmper om otte pladser i onsdagens finale.