Sara Slott fortsætter jagt på OL-succes trods udskydelse

OL-udskydelsen fik Sara Slott til at overveje et karrierestop, men atletikprofilen tager næste års lege med.

Danmarks måske største atletikprofil Sara Slott Petersen vil fortsat jagte medaljer ved det kommende OL, selv om det er udskudt til 2021.

Det siger hun i et interview med Team Danmark.

Kort efter udskydelsen i marts meddelte Petersen, at hun overvejede et karrierestop, fordi OL - som hun har udset som sin sidste store turnering - var blevet udskudt med et år, men hun fortsætter altså.

- Jeg synes, det har set spændende ud de sidste par år, så derfor må jeg jo lige tage en omgang mere i manegen, siger hun til Team Danmark.

I marts var det blandt andet tvivl om, hvorvidt motivationen var der, samt om økonomien var til en optimal OL-forberedelse, der fik hende til at overveje, hvorvidt hun skulle fortsætte på topplan.

- Jeg tror lige, jeg havde to dage efter udmeldingen (om OL-udskydelsen, red.), hvor jeg lige havde behov for at trække stikket, men derefter er jeg kommet tilbage til træningen og har lavet alt.

- I den proces har jeg jo truffet en beslutning om, at jeg gerne vil det her. Jeg vil gerne have, at det skal slutte med et OL, siger Sara Slott Petersen.

I sidste uge kom det frem, at Salling Fondene, Kirkbi og regeringen gik sammen om at støtte Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark med i alt 40 millioner kroner.

Beløbet dækker de ekstraudgifter, der er i forbindelse med, at de olympiske lege og de paralympiske lege er blevet rykket.

- Jeg skulle først finde ud af, om jeg ville tage et år mere. Det fandt jeg relativt hurtigt ud af, at det ville jeg gerne. Jeg er jo nødt til også at skele til det økonomiske.

- Jeg kan ville det nok så meget, men er der ikke økonomisk opbakning, fra dem jeg samarbejder med, så er beslutningen taget på den baggrund. Men det håber jeg jo falder på plads, siger Sara Slott Petersen.

Hun er allerede kvalificeret til legene i Tokyo i 400 meter hækkeløb, hvor hun skal forsøge at følge op på den OL-sølvmedalje, hun vandt i samme disciplin for fire år siden i Rio de Janeiro.