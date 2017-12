Santander og William Kvist starter i europæisk skæbnekamp

For første gang siden august starter angriberen Federico Santander inde for FC København. Han er med i startopstillingen i den europæiske skæbnekamp mod Sheriff Tiraspol fra Moldova.

Også FCK-anfører William Kvist er tilbage i startopstillingen. Han sad ude på grund af sygdom i weekenden, da FCK tabte med 1-3 til FC Nordsjælland. Kvist træder ind på den centrale midtbane ved siden af Carlos Zeca.

FCK er tvunget til at vinde kampen i sidste runde i Europa Leagues gruppespil for at avancere til turneringens 16.-delsfinaler.

Ender gruppens anden kamp mellem FC Zlín og Lokomotiv Moskva uafgjort, er FCK sandsynligvis tvunget til at vinde med to mål over Sheriff for at gå videre. En etmålssejr er nok, hvis det ender 4-3 eller med højere cifre.

FCK's startopstilling ser ud som følger (4-4-2):

Robin Olsen - Peter Ankersen, Denis Vavro, Michael Lüftner, Nicolai Boilesen - Rasmus Falk, William Kvist, Carlos Zeca, Benjamin Verbic - Federico Santander, Pieros Sotiriou.

FCK's manager, Ståle Solbakken, har inden kampen udpeget Sheriff-frontløberne Jairo da Silva og Ziguy Badibanga som de største trusler. De er begge at finde i gæsternes startopstilling.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) starter Sheriff i en 3-5-2-formation, men der er formentlig snarere tale om en 5-3-2 med meget defensive wingbacks.