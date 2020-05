Sandra Toft kåres til årets kvindelige håndboldspiller

Sandra Toft har mange fine titler på cv'et, og nu kan hun bryste sig af endnu en.

Den danske landsholdsmålvogter er kåret til årets kvindelige håndboldspiller for 2019.

Det skriver Håndbold Spiller Foreningen i en pressemeddelelse. Foreningen står bag kåringen, hvor vinderen bliver fundet blandt spillerne i den danske liga, 1. division og de danske udlandsprofessionelle.

Det er spillerne selv, der stemmer på deres favorit.

Sandra Toft havde et fornemt 2019, hvor det blandt andet blev til DM-guld med Team Esbjerg, inden hun skiftede til sin nye klub, franske Brest Bretagne.

Samtidig leverede målvogteren på allerhøjeste niveau, da kvindelandsholdet var til VM i Japan i december. Her sluttede Toft med en samlet redningsprocent på 39.

- Jeg er utrolig glad og stolt over at få den her kåring. Det er altid specielt at vinde sådan en pris for første gang. Det er en stor pris at få, især i et felt med så mange dygtige håndboldspillere, siger Toft i pressemeddelelsen.

- Det gør prisen ekstra speciel, når den kommer fra ens kolleger. Det har en kæmpe betydning. Jeg er meget beæret og takker rigtig mange gange dem, som har stemt på mig, siger hun.

Sandra Toft fik 48 procent af stemmerne og vandt dermed foran Team Esbjergs hollandske stjerne Estavana Polman, der fik 34 procent.

København Håndbolds Mia Rej fik syv procent af stemmerne.