Sandra Toft forlænger med Team Esbjerg til 2021

Sandra Toft skiftede i sommer i år tilbage til dansk håndbold efter nogle år hos norske Larvik.

Det skete på en toårig kontrakt, men den er altså blevet forlænget med yderligere to år, meddeler Team Esbjerg.

- Det er et fedt signal, at Sandra Toft efter blot tre-fire måneder i klubben er så overbevist om, at det er her, hun vil være, at hun har forlænget aftalen, siger Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen.

Sandra Toft var mandag aften med det danske kvindelandshold, der spillede den sidste testkamp forud for VM i Tyskland.

Team Esbjerg-målmanden kom kun sporadisk i aktion i udekampen mod Sverige, som Danmark tabte 17-23.

Sandra Toft er formentlig med fra start, når Danmark på lørdag indleder VM med en kamp mod Montenegro.