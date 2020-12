Sandra Toft: Vi hører til blandt de bedste

De danske håndboldkvinder var tættere på Norge end i mange år, men måtte alligevel tage til takke med at skulle spille bronzekamp søndag, mens Norge må i finalen.

Til gengæld viste semifinalen, at Danmark igen skal regnes for et af verdens bedste landshold, mener målvogter Sandra Toft.

- Det er meget tydeligt. For tre dage siden smadrede vi russerne, så vi har hævet vores niveau gevaldigt. Det skal vi være stolte af, siger hun.

- Vi blev lidt blæst bagover i slutningen af kampen, men vi holdt fast. Vi faldt ikke igennem, som vi før har gjort. Vi gav dem kamp til stregen.

Den opfattelse deler stregspilleren Rikke Iversen.

- Jeg synes, at hele turneringen har vist, at vi har flyttet os vildt meget som trup. Når vi spiller vores spil og holder fast i vores aftaler, så er vi med i toppen af europæisk håndbold, lyder det fra Iversen.

Danmark var foran 13-10 og spillede formentlig den bedste halvleg, det danske kvindelandshold har leveret i mange, mange år.

Norges ellers så ustyrlige angrebsspil og kontrafase blev tæmmet totalt i de første 30 minutter. Men i anden halvleg mistede den danske defensiv en smule niveau, og det blev straffet prompte.

Det endte med en norsk tremålssejr, men Jesper Jensen føler også, at han og holdet har sat kursen mod gode tider.

- At have Norge nede i sækken i så lang tid og totalt dominere dem i første halvleg er stærkt. Det er vildt ærgerligt, vi ikke holdt hjem. Vi er nået langt, siger han.

Søndag står den på bronzekamp for Danmarks vedkommende mod Kroatien, mens Norge og Frankrig skal spille om EM-titlen.