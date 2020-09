Artiklen: Samtlige Tour-ryttere er testet negative for coronavirus

Alle Tourens ryttere er testet negative for coronavirus. Fire holdansatte og løbsdirektøren er blevet smittet.

Tour de France ser ud til at have nogenlunde styr på coronavirusset.

Det må være konklusionen, når man kigger på resultaterne af etapeløbets første store testrunde for coronasmitte.

Samtlige ryttere og holdansatte - i alt omkring 650 personer - er blevet testet i forbindelse med løbets første hviledag mandag.

Ingen ryttere er blevet testet positive. Det oplyser Tour-arrangøren ASO ifølge nyhedsbureauet Reuters og den franske avis L'Équipe. Den Internationale Cykelunion (UCI) bekræfter og fortæller om i alt 841 test.

Fire holdansatte har til gengæld afleveret positive prøver, siger arrangøren til Reuters. De fire smittede kommer fra forskellige hold, og det får derfor ikke andre konsekvenser, end at de fire bliver sendt hjem.

UCI fortæller, at de smittede kommer fra Ineos, Mitchelton-Scott, AG2R og Cofidis.

Også Tour de Frances løbsdirektør, Christian Prudhomme, er testet positiv, skriver Reuters. Han må derfor forlade løbet i en uge for at gå i karantæne.

Tour de Frances protokoller foreskriver, at enhver rytter, der afleverer en positiv coronaprøve, bliver smidt ud af løbet. Hvis to ryttere fra samme hold afleverer en positiv prøve inden for samme uge, bliver hele holdet smidt ud.

Tour-feltet tager efter planen hul på 10. etape tirsdag klokken 13.45. Der er tale om en helt flad etape, hvor sprinterne er forhåndsfavoritter.

Tour de France er i år blevet udskudt med omkring to måneder på grund af coronapandemien. Det afvikles nu, til trods for at virusset fortsat sætter sit præg på Frankrig og mange andre europæiske lande.

Etapeløbet gik i gang 29. august og fortsætter frem til 20. september.

Løbet føres i øjeblikket af Jumbo-Visma-rytteren Primoz Roglic fra Slovenien.

Der er otte danskere med ved årets løb. Det drejer sig om Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen, Niklas Eg og Mads Pedersen.