Sammenhold har båret AGF ud af pointkrise

Mandagens målhelt, Jón Dagur Thorsteinsson, mener, at nøglen til at rejse sig har ligget i at bevare fatningen gennem den svære periode.

- Vi mistede en masse spillere i sidste sæson, og vi har fået nogle nye ansigter ind i truppen.

- Vi vidste, at det ville tage tid, men vi har holdt sammen, selv om medierne begyndte at snakke. Vi bevarede fatningen, og det har båret frugt, siger den 22-årige islænding.

Den overbevisning deler cheftræner David Nielsen, der som vanligt lægger vægt på det mentale aspekt.

- Vi har stået sammen, og vi har sorteret ud i de negative tanker. For mig har det været det samme. Sæsonen kører stadigvæk, og på en sæson vil det altid gå op og ned. Det er bare ikke særlig godt at starte skidt, for det er en svær kurve at knække, siger cheftræneren.

I Sønderjyske, der ligger næstsidst i tabellen med blot otte point, efterlyser Marc Dal Hende, at der snart kommer sejre på bordet. Han mener, at sønderjyderne står et bedre sted, end stillingen beretter om.

- Fodboldverdenen er meget sort hvid. Jeg synes egentlig, at vi er et godt sted. Folk begynder at tro på projektet, og alle ved, hvad der skal ske nu.

- Jeg synes, at specielt vores forreste begynder at være farlige, selv om vi ikke fik scoret mod AGF. Det er små ting, der afgør det, siger den altid arbejdsomme back.

Sønderjyske ligger nummer 11 i Superligaen, men klubben kan skimte Viborg på tiendepladsen med kun to point mere på kontoen.