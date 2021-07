Samlet hold står bag formsvag Fuglsang på hård OL-rute

Landstræner Anders Lund og holdkammeraterne Kasper Asgreen, Michael Valgren og Christopher Juul-Jensen tror alle på, at Fuglsang kan levere et topresultat til OL.

Ruten byder på 4865 meters opstigning fordelt på 234 kilometer i bjergene sydvest for den japanske hovedstad.

- Det er klart, at det her hold er udtaget for at hjælpe Jakob.

- Den her rute er for en specialist, og det der er Jakob, der kan lave en medalje på sin bedste dag, siger Anders Lund.

Landstræneren har en plan B, men den kommer først i spil, hvis det viser sig, at Fuglsang slet ikke kan følge med.

Anders Lund slår samtidig fast, at han ikke har været fristet af at tage den formstærke Jonas Vingegaard med til Japan.

24-årige Vingegaard har netop vist, at han kan gøre det godt i bjergrigt terræn med en samlet andenplads i Tour de France.

I Touren var Vingegaard endda to timer bedre end Fuglsang i klassementet, før dårlig mave tvang Fuglsang til at trække sig før sidste etape.

- Jonas er ikke på kortet. Han har ikke meldt sig klar til OL, så jeg har aldrig fantaseret om den mulighed.

- Det er Jakob, der er vores mesterskabs-contender, og jeg tror, at det er vigtigt at have haft OL som et stort mål. Det er ikke bare noget, man kan opfinde midt i det hele, siger Lund.

Holdkammeraterne bakker fuldt op om den plan, der er lagt med Fuglsang.

- Jeg går ind med fuld support til Jakob, og den har han hele vejen, siger Michael Valgren.

- Vi synes, at det er sjovt at køre cykelløb, og det handler ikke om, hvem der er kaptajn. Vi støtter op om den mulighed, der er for at vinde, og det er Jakob, supplerer Kasper Asgreen.

Linjeløbet går i gang klokken 04.00 dansk tid natten til lørdag. Det forventes, at rytterne er i mål klokken 10.30.