Salzburg-træner erstatter Nagelsmann i RB Leipzig

RB Leipzig henter Red Bull Salzburg-træneren Jesse Marsch som afløser for Julian Nagelsmann.

Fra en Red Bull-klub til en anden.

RB Leipzig har sikret sig træneren Jesse Marsch som erstatning for Julian Nagelsmann, som efter sæsonen overtager cheftrænerjobbet i Bayern München.

Han støder til fra østrigske Red Bull Salzburg og har skrevet under på en kontrakt, der gælder fra 1. juli og frem til sommeren 2023.

Det meddeler bundesligaklubben på sin hjemmeside.

47-årige Marsch har efterhånden en lang historik i Red Bull-ejede klubber.

Han stod i spidsen for amerikanske New York Red Bulls fra 2015 til 2018, hvor han blev assistent i Leipzig. Siden fulgte to år i Salzburg, inden han nu vender tilbage til det tyske.

Leipzig-direktør Oliver Mintzlaff er godt tilfreds med sin ansættelse.

- I Jesse Marsch har vi hurtigt formået at tilknytte en toptræner til den vigtigste position på holdet.

- Jesse har været en del af Red Bull-fodboldgruppen i over seks år nu og har gjort det fantastisk i alle sine roller indtil videre. Han har konstant udviklet sig.

- Jesse kender klubben, byen og spillefilosofien. Ved siden af sine kvaliteter som træner er Jesse kendt for sin positive fremtoning, som han bruger til at motivere folkene i klubben, siger Oliver Mintzlaff til klubbens hjemmeside.

RB Leipzig ligger på andenpladsen i Bundesligaen og nåede i indeværende sæson ottendedelsfinalerne i Champions League.