Salzburg stanger sig videre og knuser Brøndbys CL-drøm

På et festklædt Brøndby Stadion var opbakningen formidabel, men værterne formåede ikke at levere overraskelsen mod Red Bull Salzburg.

Brøndby var spillemæssigt meget bedre med end i det første opgør, men Salzburg viste sig generelt at have et gear mere at give af og var i ganske fin kontrol i størstedelen af opgøret.

Gæsterne virkede hurtigere i tanke og handling og straffede et til tider usikkert Brøndby-hold, som lavede for mange tekniske fejl og for sjældent blev farlige offensivt trods en del spil centralt på banen.

Salzburg grundlagde avancementet med to hurtige træffere i løbet af de første ti minutter, og så var det i den grad op ad bakke for Brøndby. En reducering blev det til efter pausen, men det helt store comeback var aldrig for alvor tæt på.

De danske mestre må derfor nøjes med deltagelse i Europa League, hvor klubber som Napoli, Leicester og Bayer Leverkusen også er med i bowlen, når der trækkes lod til gruppespillet fredag.

Trykket fra tilskuerpladserne var enormt fra første fløjt, men Salzburg gjorde lynhurtigt sit for at lægge en dæmper på den gode stemning.

Allerede i det fjerde minut kom gæsterne nemlig i front, da Benjamin Sesko løb i ryggen på Brøndby-forsvaret og efter en brysttæmning iskoldt hakkede østrigerne på 1-0.

En dårlig start på kampen udviklede sig til en decideret mareridtstart for de blågule i det tiende minut.

Her lavede Brøndby-målmand Mads Hermansen en stor fejl ved at spille bolden direkte ud til en modspiller, hvilket Brenden Aaronson kynisk straffede og fordoblede udeholdets føring.

Brøndby var tæt på et hurtigt modsvar, men Salzburg reddede på stregen efter et farligt hjørnespark.

Selv om Salzburg i slutningen af første halvleg i to tilfælde var ekstremt tæt på et 3-0-mål, slap hjemmeholdet med skrækken og gik til pause nede med to.

I åbent spil havde Brøndby svært ved at skabe chancer, men på dødbolde var det anderledes, og sådan én skulle give pote.

Efter 62 minutter sendte netop en standardsituation tilskuerne i ekstase, da anfører Andreas Maxsø pandede et forlænget frispark i nettet til 1-2.

Salzburg gik dog ikke i panik efter reduceringen, og selv om Brøndby havde optræk til gode muligheder mod slutningen af kampen, måtte de 22.397 tilskuere gå hjem med Champions League-drømmen slukket.