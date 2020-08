Salg af profiler giver Silkeborg millionoverskud

Selskabet bag fodboldklubben Silkeborg IF får overskud på fem millioner kroner som følge af flere spillersalg.

Selv om den seneste sæson endte med nedrykning fra landets bedste fodboldrække, kan Silkeborg glæde sig over, at der er økonomisk balance i forretningen.

Det viser halvårsregnskabet fra Silkeborg IF Invest. Selskabet har ud over fodboldklubben aktiviteter inden for ejendomme, hotel og konferencer.

Koncernen kommer ud af første halvdel af 2020 med et overskud på fem millioner kroner.

Det er en forbedring fra et underskud på 4,6 millioner kroner i samme periode af 2019.

Det bedre resultat skyldes primært, at klubben har haft et overskud på 13,3 millioner kroner på spillersalg.

Silkeborg solgte i juni anfører Mads Emil Madsen til schweiziske LASK Linz. Samme måned skibede klubben det 17-årige talent Eskild Dall afsted til hollandske Ajax Amsterdam.

Derudover solgte klubben i januar angriberen Ronnie Schwartz til FC Midtjylland, der med 18 mål endte med at blive topscorer i 3F Superligaen.

De tre salg har trukket op i resultatet, der til gengæld er trukket ned af, at koncernens hotel- og konferenceaktiviteter er ramt af coronapandemien.

Silkeborg solgte tirsdag desuden det offensive talent Jeppe Okkels til svenske Elfsborg. Salget er ikke inkluderet i halvårsregnskabet.

Sæsonen i NordicBet Ligaen starter 10. september. Silkeborg møder i første runde Helsingør på udebane.

Ledelsen skriver i regnskabet, at målsætningen for den kommende sæson er at sikre en tilbagevenden til 3F Superligaen.