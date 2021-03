Salah drømmer om CL-triumf trods hjemlig krise

Holdet er et pænt stykke fra top-4, som giver adgang til næste sæsons udgave af Europas fineste klubturnering. Til gengæld er vinderen af Champions League sikret en plads i næste års turnering.

Derfor har angriberen Mohamed Salah rettet sit blik mod den mulighed efter den samlede 4-0-sejr over RB Leipzig i ottendedelsfinalerne.

- Det var et vigtigt resultat for os. Vi kom hertil efter at have tabt en del kampe i Premier League. Holdet er ikke i sin bedste form lige nu, men vi vil kæmpe for succes i Champions League, siger egypteren til BT Sport.

En del af den voldsomme formnedgang hos Liverpool skyldes adskillige skader, som især har tømt holdkortet for midtstoppere.

Men angriberne har også svigtet i en længere periode, og Salah erkender da også, at han skal levere mere af det, han gjorde onsdag aften - nemlig mål.

- Jeg ville elske at lave flere mål. Jeg er glad for, at jeg scorede i dag, men holdets sejr er stadig det vigtigste siger han.

Salah og angrebskollegerne Sadio Mané og Roberto Firmino er blevet kritiseret en del på det seneste. Men klassespillerne har det med at løfte niveauet i de største kampe.

Derfor var den tidligere Leipzig-træner Ralf Rangnick, der for tiden gør sig som ekspert på tv, heller ikke overrasket over at se, at det ligesom i det første opgør mellem de to hold igen var Salah og Mané, som slog til.

- Liverpool spillede i dag mere som et europæisk tophold. Det gjorde en stor forskel - især i det offensive spil, lyder det fra Rangnick til Sky ifølge uefa.com.

- Og det er ikke nogen tilfældighed, at det er Salah og Mané, som leverer målene.