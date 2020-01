Sagosen rækker ud efter historisk norsk guldtriumf

Gerne allerede på søndag. Ved det igangværende EM har Norge som det eneste hold gjort rent bord med syv sejre, så man inden fredagens semifinaler regnes som titelfavorit sammen med den forsvarende mester, Spanien.

Det er ikke mindst takket være holdets største stjerne, Sander Sagosen, der under VM har understreget sin status som en af verdens bedste spillere, i nogles øjne endda den bedste lige nu.

Med sine 51 mål er Sagosen turneringens topscorer og en stor årsag til den norske succes.

Hos stjernespækkede Paris Saint-Germain er playmakeren på tredje sæson en hovedfigur. Her kom han til i 2017 efter tre sæsoner i Aalborg.

Dengang var Jesper Jensen netop tiltrådt som træner i den nordjyske klub, og den nuværende Team Esbjerg-træner var med i processen, da Sagosen blev hentet til den danske liga.

- Jeg var med i Oslo for at overbevise ham om, at Aalborg var det rigtige. Jan Larsen (direktør, red.) er dygtig til at spotte unge talenter, og ud over potentialet kunne vi mærke hans karakter, når vi talte med ham.

- På den ene side var han ydmyg, men samtidig var han helt bevidst om sine styrker, og hvad han ville, fortæller Jesper Jensen.

Dengang 18-årige Sagosen skulle hurtigt gøre sig bemærket for sin indstilling i Aalborg.

- Vi blev bekræftet i hans talent, men også positivt overrasket. De fleste, der skifter til Aalborg, vil bo inde i den hyggelige bymidte, men han meldte ud, at han ville bo tættest muligt på hallen, for der lå styrketræningslokalerne.

- Allerede der satte han barren højt for, hvordan man kan prioritere, siger Jesper Jensen.

Han så ingen begrænsninger for Sagosen dengang. Ifølge Jensen havde Sagosen den nødvendige ærgerrighed til at gå hele vejen og blive blandt verdens bedste spillere.

Nu nævner man hans navn i sammenhæng med stjerner som Mikkel Hansen og Nikola Karabatic.

- Ærgerrigheden er altafgørende for at nå helt derop. Uden den havde han ikke været i top-20. Han er ikke et teknisk geni som Mikkel Hansen, men nok en blanding af Mikkel og Karabatic.

- Om han så er nummer et, to eller tre i verden, det handler om dagsformen, men ved dette EM er han i hvert fald klart nummer et, mener Jesper Jensen.

Allerede i marts sidste år meldte Sagosen ud, at han i sommeren 2020 skifter til verdens hårdeste håndboldliga - den tyske - hvor han skal tørne ud for THW Kiel.

Her bliver han holdkammerat med playmaker Domagoj Duvnjak, der fredag fra klokken 18 skal forsøge at dæmme op for Sagosen, når Kroatien møder Norge i den ene EM-semifinale.