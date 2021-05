Sagan kvitterer for hårdt holdarbejde og vinder spurtsejr

Det skete efter en dag, hvor boraholdet havde arbejdet hårdt for at sikre, at Peter Sagan som minimum havde muligheden for at sprinte sig til en plads øverst på podiet.

Missionen lykkedes, og Peter Sagan tager samtidig pointtrøjen. Fernando Gaviria (UAE) og Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) måtte nøjes med henholdsvis anden- og tredjepladsen på mandagens etape.

Dermed snuppede Peter Sagan sin største sejr i 2021. Tidligere på året kom han først over stregen på 1. etape af Romandiet Rundt og på 6. etape af Catalonien Rundt.

I toppen af klassementet skete der kun en enkelt lille ændring. Remco Evenepoel (Quick-Step) tog et bonussekund mere end Egan Bernal (Ineos) undervejs på etapen.

Det betyder, at Bernal nu har 14 sekunder ned til Evenepoel. Aleksandr Vlasov (Astana) er på tredjepladsen med 22 sekunder op til Bernal.

To af løbets helt store udbryderkonger, Simon Pellaud (Androni) og Taco van der Hoorn (Wanty) var næsten selvskrevet i dagens udbrud på den 139 kilometer lange etape.

De strøg fra etapens start af sted med tre andre ryttere, men de blev alle hentet efter omtrent 95 kilometer, da feltet ramte dagens kategori 4-stigning.

Særligt boraholdet satte et højt tempo over stigningen for at komme af med sprinterne. På den måde ville Peter Sagan, som sjældent snyder de allerhurtigste i spurten, få en fordel i afslutningen.

Flere af de tungeste sprintere måtte da også strække gevær, men flere nåede også op igen, da rytterne på den anden side af stigningen buldrede af sted på nedkørslen.

Feltet holdt høj fart hen til den indlagte spurt efter 121 kilometer, hvor klassementrytterne pludselig rørte på sig.

Løbets førende rytter, Egan Bernal, forsøgte et attentat på bonussekunderne, men Remco Evenepoel, som er på andenpladsen, overrumplede colombianeren og fik et bonussekund mere end konkurrenten.

På de sidste kilometer overtog Bora igen fronten og forsøgte altså at køre Peter Sagan i stilling til en sejr.

Med en kilometer til mål havde slovakken stadig to hjælperyttere til at køre leadout for ham, og sprinten blev timet perfekt af boraholdet.

På de sidste par hundrede meter drønede Peter Sagan frem og tog føringen rundt i et blødt sving, og ingen kunne følge ham.