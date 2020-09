Sæsonstart i Spanien udskydes 24 timer efter strid

Det bekræfter de professionelle klubbers ligaforening, La Liga, i en pressemeddelelse sent onsdag aften.

Det betyder, at sæsonens åbningskamp mellem Granada og Athletic Bilbao nu skal spilles lørdag i stedet for fredag.

Det Spanske Fodboldforbund har længe insisteret på, at klubberne i den bedste række ikke skal spille kampe fredag og mandag aften, fordi det ifølge forbundet påvirker tilskuertallet.

Det var ellers tilladt under afslutningen på sidste sæson, fordi kampene blev spillet uden tilskuere på grund af coronapandemien.

Men det vil fodboldforbundet nu have ændret tilbage, selv om klubberne stadig ikke må have tilskuere på stadion.

Ligaforeningen siger også i meddelelsen, at den vil forsøge at overtale Det Spanske Fodboldforbund til at tillade mandags- og fredagskampe fra anden runde af sæsonen.