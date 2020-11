Sænket spansk coronaforbrugsloft rammer Barcelona hårdt

Coronapandemien har ramt fodboldklubbernes indtjening hårdt. I et forsøg på at sætte en prop i hullet i de respektive klubkasser i Spanien, har den spanske ligaforening dikteret et markant sænket forbrugsloft til denne sæson.

Loftet i de enkelte klubber er beregnet ud fra klubbernes omsætning.

- Dette loft angiver, hvad hver klub må bruge i 2020/2021-sæsonen, inklusive betaling til førsteholdets spillere, træner, assistenttrænere og fysiske trænere, lyder det blandt andet i udmeldelsen fra La Liga.

Også betaling til reserver og ungdomsafdelingen er underlagt loftet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil det komme til at ramme FC Barcelona klart hårdest.

I sidste sæson havde storklubben fra Catalonien udgifter for næsten fem milliarder kroner, men i denne sæson må spillere og trænerstab nøjes med langt mindre i lønposen.

Budgettet for 2020/2021-sæsonen er således tvunget ned på 2,85 milliarder kroner, altså 57 procent af sidste sæsons niveau.

Klubben har allerede været i gang med at sørge for, at man kommer ned til det udstukne niveau. I sidste måned blev lønnen sat kollektivt ned i klubben, der denne sommer også har skilt sig af med løntunge spillere som Luis Suarez og Ivan Rakitic.

Barcelona kom ud af sidste sæson med et underskud efter skat på 588 millioner kroner.

Real Madrid har også sat lønnen ned for spillerne i denne sæson, men hovedstadsklubben er ikke helt så hårdt ramt som ærkerivalerne.

Mestrene havde i sidste sæson udgifter for 4,8 milliarder kroner, men må i den kommende sæson nøjes med at forbruge op til 3,5 milliarder kroner.

Det svarer til 73 procent af forbruget i sidste sæson for klubben.