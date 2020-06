Sænket afstandskrav skal få flere tilskuere til fodbold

Men rapporten fastslår, at der fremadrettet bør være et afstandskrav på to meter for tilskuere, der ikke har en nær relation. Det er for meget, mener Divisionsforeningen, som selv er blandt deltagerne i evalueringen.

Claus Thomsen, der er direktør i klubbernes forening, peger på, at der skal være styr på hele "tilskuerrejsen" fra forberedelse til ankomst og afgang.

At sektioner på stadion maksimalt rummer 500 tilskuere, og at alle på stadion identificeres, så en opsporing af coronasmitte kan sættes i gang, hvis det bliver nødvendigt.

- Så mener vi, at vi kan etablere en forsvarlig ramme på linje med al aktivitet i det øvrige samfund med et afstandskrav på en meter for den resterende del af den her sæson, siger han.

Divisionsforeningen arbejder sammen med Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) mod noget nær fuld kapacitet i den kommende sæson.

Der er lang vej fra de 3000 forsøgstilskuere på Brøndby Stadion til den fulde kapacitet på cirka 28.000 tilskuere. Alligevel mener Claus Thomsen, at forsøgene med markant færre tilskuere kan bruges til det videre arbejde.

- Man kan bruge forsøgene til at vise, at man faktisk kan eksekvere den kontrollerede proces hele vejen. Det har vist, at adfærden hos tilskuerne også har ændret sig, så man kan eksekvere under forsvarlige forhold.

- Forsøgene har vist, at vi kan etablere det forsvarlige kontrollerede miljø - også med fuld kapacitet. Det handler om at skalere op, siger Claus Thomsen.

Spørgsmålet er, om evalueringens konklusioner om forsøgskampene også i praksis kan overføres til noget, der minder om fyldte tribuner.

- Man skal rette til, efterhånden som man går op i skala. Men nu har vi vist, at systematikken er der. Systematikken virker, og vi kan have identifikation, så smittesporing er mulig i en sektion, siger Divisionsforeningens direktør.