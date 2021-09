Sæderne brænder under klubikoner

Nu sidder de hver især i trænersædet hos den klub, som de for år tilbage bragte den største triumf. Spørgsmålet er dog, hvor længe de sidder der.

Trods heltestatus fra fortiden er der tændt godt op under sæderne under de to cheftrænere, som har svært ved at skaffe resultater til de krævende fans, klubledere og medier.

Onsdag aften skal både Barcelona og Manchester United i aktion i Champions League og forsøge at vaske en plet fra første spillerunde væk.

Barcelona blev i egen hule udstillet af Bayern München, som vandt 3-0. Manchester United dummede sig i Schweiz, hvor en pligtsejr endte i et 1-2-nederlag til Young Boys.

Efter Uniteds nederlag kritiserede værten på det anerkendte engelske radioprogram Talksport, Jason Cundy, Ole Gunnar Solskjær og dennes manglende taktiske evner.

- Det udstillede Ole. I voldsom grad. Jeg ville fyre ham. Og vi ved godt, hvad der kommer til at ske, ikke? Du har Antonio Conte ledig på markedet, lød det fra Cundy.

Med køb af stjerner som Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho og Raphaël Varane og en i forvejen meget dyr trup skal United have succes. Sådan lyder det fra den tidligere spiller og nuværende ekspertkommentator Gary Neville.

- Det er alt eller intet med købet af Ronaldo. Det er ikke for at sætte pres på træneren, det er bare et faktum, siger han til Sky Sports.

Med både liganederlag til Aston Villa senest og før det Liga Cup-exit mod West Ham er fyringsrygterne blusset op igen. For Solskjær har spillerne. Resultaterne kan ikke længere vente.

Omvendt forholder det sig for Ronald Koeman i Barcelona. Han står med det på papiret mest ramponerede Barcelona-hold i et par årtier - specielt efter Lionel Messis exit.

I Barcelona er tålmodighed dog en by i Rusland. Man er vant til at vinde, og fansene kræver det.

- Den proces, vi (trænerstaben, red.) og spillerne er i gang med, fortjener ubetinget støtte - i ord og handling, lød det fra Koeman på et bizart pressemøde i sidste uge, hvor han læste noget op og gik igen uden at tage imod spørgsmål fra pressen.

Hollænderen er flere gange blevet spurgt til, om han føler sig fyringstruet. Især efter at klubpræsident Joan Laporta efter 1-1-kampen hjemme mod Granada 21. september lagde en video på Twitter, hvor han blandt andet sagde til fansene:

- Prøv at bevare roen. Vi ved, hvad der skal gøres, og vi vil løse det.

Det tolkede mange som en lighter under Koemans sæde.

Både Manchester United og Barcelona skal gerne have en sejr onsdag mod henholdsvis Villarreal og Benfica for ikke pludselig at komme så skidt fra land, at knockoutfasen i Champions League risikerer at glippe.

Det er den slags, der ofte koster trænerne jobbet i storklubber.