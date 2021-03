Sådan fungerer søndagens præsidentvalg i FC Barcelona

* Carles Tusquets har været midlertidig præsident i klubben, efter at Josep Maria Bartomeu trådte tilbage den 27. oktober 2020.

Søndag den 7. marts løber det 41. præsidentvalg af stablen i FC Barcelona. Her følger en række fakta om valget:

* Valget skulle været fundet sted 24. januar, men blev udsat af coronahensyn.

* Klubbens omkring 144.000 medlemmer har stemmeret ved valget.

* Mange tusinder har allerede brevstemt, mens omkring 87.000 medlemmer kan møde personligt op for at stemme søndag forskellige steder i byen.

* Oprindeligt stillede ni op som præsidentkandidat.

* For at gå videre til hovedvalget skal kandidaterne indsamle mindst 2257 underskrifter fra klubmedlemmer. Joan Laporta, Victor Font og Antoni Frexia er nu de eneste kandidater.

Kandidaterne:

* Joan Laporta: Regnes som den store favorit i valget, fordi han i perioden fra 2003 til 2010 var præsident med stor sportslig succes til følge. Har forholdt sig forholdsvis passiv i valgkampagnen.

* Victor Font: Succesrig forretningsmand, der allerede i 2018 meldte sig på banen som kandidat. Han har bebudet, at han vil tilknytte klublegenden Xavi som sportslig chef samt Jordi Cruyff, hvis han vinder valget.

* Antoni Frexia: Var direktør i Barcelona i to år under Laporta og har senere siddet i bestyrelsen under Josep Maria Bartomeu. Han har stor opbakning fra vitale medier.

Kilde: FC Barcelona og BBC.