SIF-sportschef om Schwartz-løgn: Det er uprofessionelt

Jesper Stüker mener, at Ronnie Schwartz' afsked med Silkeborg får betydning for angriberens eftermæle.

Sportschef i Silkeborg IF Jesper Stüker har ikke den store respekt for den måde, som topscorer Ronnie Schwartz for nylig forlod klubben på.

Schwartz skiftede til FC Midtjylland 31. januar og har efterfølgende fortalt til medierne Midtjyllands Avis og TV Midtvest, at han løj sig skadet på Silkeborgs træningslejr, da han ikke ville risikere at blive skadet op til klubskiftet.

- Personligt synes jeg, at det er ærgerligt og uprofessionelt, fordi man er bundet af en kontrakt. Det er en af en professionel fodboldspillers væsentligste ydelse at sørge for, at man er motiveret til at levere et godt stykke arbejde, siger Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, til B.T.

Han fortæller, at Schwartz for at trænge skiftet igennem sagde, at han ville være mindre motiveret som Silkeborg-spiller i forårssæsonen. Han havde først kontraktudløb til sommer.

Klubben kunne vælge at stå fast på, at kontrakten løb frem til sommeren, men havde samtidig overvejelser, om det var fornuftigt at holde på en spiller, der ville væk.

Derfor valgte man at lade angriberen smutte.

Sportschefen ærgrer sig dog over afskeden og mener, at den får betydning for angriberens eftermæle i klubben.

- Det synes jeg, at det gør. Men det er ikke godt for noget at hænge sig i dårlige ting. Jo længere det her kommer på afstand, tænker jeg også, at vi skal prøve at huske tilbage på, at Ronnie og Silkeborg var virkelig gode for hinanden i halvandet år, siger Stüker.

Det var før en træningskamp i Spanien, at Schwartz bildte Silkeborgs stab ind, at han havde problemer med ryggen, selv om det ikke var tilfældet.

- Nej, nej, det var rent skuespil fra min side.

- Men alle i Silkeborg-lejren købte min forklaring. Jeg kunne ikke spille, sagde jeg til dem. For ved du hvad, jeg skulle da ikke risikere at blive skadet, når nu FC Midtjylland ville have mig, sagde Schwartz til TV Midtvest.

Superligaen har forårspremiere i den kommende weekend. Inden grundspillets sidste seks runder ligger Silkeborg sidst, men FC Midtjylland fører rækken.