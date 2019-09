SIF-chef freder Kent Nielsen trods elendig sæsonstart

- Kent Nielsen klør på, og vi har fuld tiltro til, at det nok skal lykkes os at få skabt et konkurrencedygtigt hold, siger sportschef Jesper Stüker.

Oven på nederlaget til Randers FC søndag eftermiddag ligger SIF stadig sidst i Superligaen, men det ændrer ikke på, at sportschef Jesper Stüker fortsat tror på Kent Nielsen som klubbens cheftræner.

- Kent arbejder målrettet for at få det her op at stå. Der har været en positiv udvikling at spore i de seneste præstationer, og så går tingene op og ned en gang imellem.

- Imod Randers pegede pilen desværre nedad igen, siger sportschefen.

Cheftræner Kent Nielsen ærgrer sig over nederlaget til et bedre spillende Randers-mandskab.

- Det var klart et skridt tilbage for os i forhold til de seneste fire kampe, hvor jeg synes, at vi har spillet stærkt, siger Kent Nielsen.

Silkeborg-træneren har stået i situationen før, og han føler sig derfor også forberedt på, hvordan han og holdet skal komme videre.

- Vi har jo prøvet det før; det at være kritiske over for os selv, kigge på tingene og så arbejde videre - det er en del af trænere og spilleres dna, siger han.

Silkeborg skal på den anden side af landsholdspausen forsøge at hente sæsonens første sejr, når holdet får besøg af OB hjemme på Jysk Park.