Rytterne savner stemme over for arrangører

Rytterne i årets Tour de France lod på tirsdagens 4. etape forstå, at de ikke var tilfredse med afslutningen på 3. etape.

Utilfredsheden viste rytterne ved at stoppe helt op kort efter starten og stå stille i nogle minutter. En markering rettet mod løbsarrangørens manglende fokus på rytternes sikkerhed i forhold til ruteplanlægningen.

Blandt danskerne i feltet er der dog ikke den store tro på, at tourarrangøren ASO eller Den Internationale Cykelunion (UCI) vil tage sig ret meget af rytternes utilfredshed.

- Det er ikke første gang og nok desværre heller ikke sidste gang, vi skal have den debat, siger BikeExchanges danske hjælperytter, Christopher Juul-Jensen.

- Styrt er en del af cykelsport. Det kan man ikke forhindre. Men man kunne måske bede om en lille smule mere betænksomhed fra arrangørernes side, når de planlægger de her finaler.

Efter den dramatiske 3. etape var veteranen Michael Mørkøv opgivende i forhold til at se forbedringer.

Hans tourdebuterende landsmand Jonas Vingegaard mener også, at rytternes organisation står for svagt, når der er behov for vigtige ændringer.

- Det synes jeg faktisk. Vi har jo ikke rigtigt noget at skulle have sagt. Arrangøren siger bare, at det er sådan, det er. Så kan vi hoppe og danse alt det, vi vil, men de lytter ikke rigtigt til, hvad vi siger, lyder det fra Vingegaard.

Han lægger ikke skjul på, at han er nervøs for de mange styrt, og trods den manglende tro på ændringer håber han, at arrangørerne vil tage det seriøst.

- Arrangørerne og UCI har noget at tænke over. De snakker meget om sikkerhed, og at vi ikke må smide dunke alle mulige steder, men så laver de sådan en afslutning med så smalle veje og så hektisk en finale.

- Det er heller ikke verdensklasse af dem, synes jeg. Der burde være nogen, som kigger på det, siger Jumbo-Visma-rytteren.

Feltet havde forudset, at den høje fart kombineret med positionskamp og smalle veje ville give styrt. Det holdt stik. Flere gange.

- Der blev ovenikøbet bedt om, at man tog tiden ved seks kilometer-porten inden nedkørslen, sådan at klassementfolkene holdt sig lidt tilbage og ikke blandede sig i front, fortæller Christopher Juul-Jensen.

- Det ville tage brodden ud af det værste stress, men der blev ikke lyttet, og så så vi udfaldet i form af styrt.

Et samlet felt gav deres mening til kende med protesten. Spørgsmålet er så bare, om den er taget til efterretning hos ASO og UCI.