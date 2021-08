Ryttere skal forstå helhed for at hænge på

For de mange talenter, der kører sig gennem nåleøjet til sportens højeste plan, er det ikke nødvendigvis det vigtigste at kunne fremvise en liste fyldt med topresultater efter de første sæsoner som professionel.

I jagten på en lang karriere på højeste niveau handler det mest om evnen til at være en del af helheden, forklarer ledende sportsdirektør på Qhubeka Lars Michaelsen.

- Rytterne er afhængige af, at der er nogle, der fortæller dem, at det godt kan være, at man ikke vinder så mange cykelløb eller har så mange verdensranglistepoint. Men til gengæld gør man en afgørende forskel, i forhold til om vi vinder cykelløb.

- Sportsdirektører snakker også indbyrdes. Så spørger man lige: "Ham fra jeres hold har spurgt, om han kan komme til os. Hvad står han for?" siger han.

I PostNord Danmark Rundt har nyprofessionelle Mattias Skjelmose Jensen dedikeret sig som hjælper for den tidligere verdensmester Mads Pedersen på Trek-holdet.

Han ser hjælpearbejdet som nøglen til at blive hængende på toppen.

- Mange tror, at det handler om resultater. Men jeg føler, at det handler om at betale holdene tilbage for den tillid, de viser én. Det behøver ikke være resultater, men at hjælpe sine holdkammerater og gøre det, man får besked på, siger Skjelmose.

Kun afbrudt af et enkelt år på prokontinentalniveau havde Jesper Hansen befundet sig på World Touren siden 2013, før han i år gik to skridt ned til Riwal-holdet.

Som ung rytter viste han sine evner i bjergene som hjælper for Alberto Contador på Tinkoff-Saxo, og siden assisterede han også Jakob Fuglsang på Astana, før World Tour-karrieren sluttede på Cofidis.

Selv om udvikling og vilje til at bakke op om holdkaptajnernes mål er vigtigt, er tiden til at vise sig frem knap, påpeger han.

- Afhængigt af holdene, og hvor flinke de er, så har man kun to år til at slå igennem. Så man skal vise noget på de to år for at vise sig frem, og hvis det lykkes, kan man bide sig fast i mange år, siger Hansen.

Når man så langt, er de færreste nok i tvivl om, at talentet er der. Men det skal hele tiden forfines, understreger Lars Michaelsen.

- Kommer du til World Tour, har du været igennem en helt masse optagelseskrav. Du har sikkert været på landsholdet og er lykkedes med at komme ind på et professionelt cykelhold.

- Det er ligesom et udskilningsløb. Du har noget, som gør, at du bør have din plads der. Det er konstant vedligeholdelse, men også en stræben efter at blive bedre. Både til det, man ikke er god til, men også til det man er god til, siger han.

I dag er 25 danskere på kontrakt på herrernes World Tour. Flere end nogensinde. Men endnu flere er på vej, vurderer Jesper Hansen, der i sin nye hverdag på tredjeøverste niveau ser talenterne buldre frem.

- Der er mange af kontinentalholdene, som har nogle, der har niveauet til at køre World Tour. Vi er inde i en god periode, og der bliver udviklet mange talenter i dansk cykelsport lige for tiden, siger han.