Sif Bendix Madsen blev for halvandet år siden sølvvinder ved ungdoms-OL i Buenos Aires. Onsdag blev hun idømt et års udelukkelse, efter at hun har indtaget en saltvandsindsprøjtning. (Arkivfoto).

Rystet triatlon-chef om dom: Jeg hjalp atlet efter sygdom

Den tidligere sportschef i Triatlon Danmark Michael Krüger er rystet, efter at han er blevet udelukket i fire år for brud på antidopingreglerne.

Danmarks Idrætsforbunds Dopingnævn har onsdag dømt Krüger, efter at triatleten Sif Bendix Madsen på sportschefens foranledning indtog en saltvandsindsprøjtning på 500 milliliter.

Michael Krüger fortæller til DR Sporten, at han blot hjalp triatleten tilbage efter sygdom.

- Jeg er målløs over dommens længde og konsekvens i forhold til mig selv, fordi den ikke tager hensyn til, om forseelsen handler om skabe en præstationsforbedring hos en atlet.

- Den handler alene om en procedureovertrædelse i et forsøg på at hjælpe en sygdomsramt atlet, siger den tidligere sportschef til DR Sporten.

Det var Anti Doping Danmark, der havde indbragt sagen for dopingnævnet, og Michael Krüger beskylder Anti Doping Danmark og Team Danmark for at handle "panikagtigt og ulogisk" i sagen.

Han mener, at der har været behov for at "fremstå handlingsorienteret", efter at der sidste år blev afdækket en sag i dansk svømning omkring hårdhændede trænere.

Saltvand er ikke på den forbudte dopingliste, men ifølge reglerne er det forbudt at få intravenøse infusioner eller indsprøjtninger af mere end 100 milliliter i løbet af 12 timer.

Sif Bendix Madsen har erkendt at have fået en infusion på 500 milliliter saltvandsopløsning, efter at Michael Krüger havde udleveret væske og udstyr til hende.

Triatleten har dog kun fået et enkelt års udelukkelse, da dopingnævnet har lagt vægt på, at hun blot var 17 år, da overtrædelsen fandt sted.