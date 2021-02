Ryggen plager stadig Nadal kort før Australian Open

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal er seedet som nummer to ved årets første grand slam-turnering, Australian Open. Den begynder natten til mandag dansk tid.

Det fortæller han på et pressemøde kort før turneringens start.

- Det går ikke fantastisk, for ellers havde jeg spillet ved ATP Cup, siger Nadal med henvisning til landsholdsturneringen, der er netop er blevet spillet i Melbourne.

Her måtte Nadal nøjes med at agere indpisker og komme med gode råd til landsmændene, mens han plejede sin dårlige ryg.

- Jeg gør, alt hvad der er muligt for at blive klar. Det er det eneste, jeg kan sige, lyder det fra spanieren, som har døjet med ryggen i mere end to uger.

Adspurgt om han overvejer at trække sig fra turneringen, er den slidstærke gruskonge dog klar i mælet.

- Jeg overvejer ikke, at jeg ikke skal spille. Det handler om, i hvilken forfatning jeg skal indlede turneringen, slår han fast.

- Det er ikke en alvorlig skade, men musklen (i bunden af ryggen, red.) er stadig meget spændt, så det er svært at spille med fri bevægelighed i kroppen.

Med 20 grand slam-triumfer i karrieren deler Nadal rekorden med Roger Federer. Men det er kun en enkelt gang lykkedes Nadal at sejre ved Australian Open.

Det skete tilbage i 2009 med finalesejr over netop Roger Federer. Siden er det blevet til fire finalenederlag for spanieren - senest i 2019.

To af finalenederlagene har været til serberen Novak Djokovic, der både er forsvarende mester i Melbourne og topseedet i årets turnering.

Rafael Nadal møder natten til tirsdag dansk tid en anden serber i skikkelse af Laslo Djere i første runde.